Kastamonu'da kuşlar için yem dağıtıldı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından camilerde kuşlar için vatandaşlara 500 paket yem dağılırken, parklara ise kuş yuvaları yerleştirildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla Kastamonu Belediyesi ekipleri, zorlu kış koşullarında sokakta yaşayan canlılar için çalışmalarını arttırdı. Bu doğrultuda camilerde vatandaşlara 500 paket kuşyemi dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca kentte bulunan parklara da kuş yuvaları yerleştirildi.

Yem dağıtımlarını ve kuş yuvaları kurulum çalışmalarını Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Başkan Yardımcıları Hamdi Öz ve Resul Köprülü yakından takip etti. - KASTAMONU