Kastamonu'da kuralları ihlal eden 79 kişiye para cezası

Kastamonu'da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da artan korona virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkılaştırılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda 1-7 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4, sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamaktan 57 ve sigara yasağına uymamaktan 1 kişiye toplam 78 bin 243 lira idari cezası kesildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 kişinin ise Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı