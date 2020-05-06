Kastamonu'da kumar oynayanlara jandarma ekiplerinden baskın

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnebolu ilçesinde kumar oynayanlara yönelik yapılan iki ayrı baskında toplam 11 kişiye 42 bin 233 TL idare para cezası uyguladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnebolu ilçesinde kumar oynayanlara yönelik yapılan iki ayrı baskında toplam 11 kişiye 42 bin 233 TL idare para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde bir eve baskında bulundu. Kumar oynatıldığına yönelik yapılan baskında ev sahibi S.S. ve birlikte yaşadığı S.A. isimli kadın ile K.E, Y.K. ile Y.C. isimli 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.S. ve birlikte yaşadığı S.A. hakkında "Kumar İçin Yer İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatırken, ayrıca kumar oynayan diğer üç şahsa da 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten kişi başı bin 225 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle de 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca jandarma ekipleri, İnebolu ilçesinde de düzenlediği ayrı bir operasyonda Ç.G'ye ait şahsın kıraathanesinde Ü.G, Ü.Ö, M.S.İ, H.B. ile S.K. isimli 6 şahsın kumar oynadığını tespit etti.

Kıraathane sahibi Ç.G. hakkında "Kumar İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, diğer şahıslara ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten kişi başı bin 225 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle de 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 180 TL ve kapalı alanda sigara içmekten kişi başı 188 TL olmak üzere toplam 26 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, İnebolu'da düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 11 kişiye 42 bin 233 TL idari para cezası uygulamış oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA