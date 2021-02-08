Kastamonu'da kumar oynayan 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza
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Kastamonu'da kumar oynayan 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza

08.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:10
Kastamonu'da kumar oynayan 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza kesildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza kesildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Devrekani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ihbar üzerine ilçedeki bir adreste arama yapıldı.

Aramada, C.B, S.D, Y.K, M.Ü, S.K, T.S, M.T, C.Ç. ve C.B'nin kumar oynadığı tespit edildi.

Aramada ele geçirilen 9 bin 145 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu.

Olayla ilgili 9 şahsa toplam 43 bin 225 lira ceza kesildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmak" suçundan şüpheli C.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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