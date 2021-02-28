Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 23 bin 930 lira ceza kesildi
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Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 23 bin 930 lira ceza kesildi

28.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:52
Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 23 bin 930 lira ceza kesildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kumar operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiye, 23 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kumar operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiye, 23 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kumar oynandığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye, kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 17 bin 250 lira olmak üzere toplam 23 bin 930 lira ceza verildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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