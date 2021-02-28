Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 23 bin 930 lira ceza kesildi
28.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:52
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kumar operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiye, 23 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kumar operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiye, 23 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kumar oynandığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye, kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 17 bin 250 lira olmak üzere toplam 23 bin 930 lira ceza verildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel