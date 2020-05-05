Kastamonu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip ev ve iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip ev ve iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, evde ve iş yerinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

Bu kişilere Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA