Kastamonu'da kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de kapsamında 59 bin 254 lira para cezası kesildi.

Kastamonu'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de kapsamında 59 bin 254 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araç ilçesi Kızılören köyünde bulunan bir evde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda kumar oynayan Ş.K, H.G, H.K, S.K, H.E, M.P, A.S, R.B, E.S, A.H, M.K, E.N, A.K. ve O.T. suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişiye ise kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan 59 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor