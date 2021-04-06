Kastamonu'da kumar oynayan 13 kişiye 27 bin 792 lira ceza
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Kastamonu'da kumar oynayan 13 kişiye 27 bin 792 lira ceza

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kumar oynayan 13 kişiye 27 bin 792 lira ceza

Kastamonu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye toplam 27 bin 792 lira ceza kesildi.

Kastamonu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye toplam 27 bin 792 lira ceza kesildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kumar oynandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Söz konusu kişilere kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 27 bin 792 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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