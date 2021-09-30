Kastamonu'da küçük avlandığı belirlenen 1152 kilogram balığa el konuldu - Haberler
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Kastamonu'da küçük avlandığı belirlenen 1152 kilogram balığa el konuldu

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'da küçük avlandığı belirlenen 1152 kilogram balığa el konuldu

Kastamonu'da yasal boy sınırının altında avlandığı belirlenen balıkçı teknesindeki 1152 kilogram balığa el konuldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yasal boy sınırının altında avlandığı belirlenen balıkçı teknesindeki 1152 kilogram balığa el konuldu.

İnebolu TCSG-96 Bot Komutanlığı ekiplerince il sınırları içinde avcılık faaliyetleri yürüten balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çatalzeytin açıklarında avlanan ve daha sonra Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki balıkçı barınağına bağlanan teknelerde inceleme yapıldı.

Denetimde, trolle avlanan bir teknede yasal boy ölçülerinin altında kalan ve 96 kasadan oluşan 1152 kilogram istavrit bulunduğu tespit edildi.

Tekne sahiplerine idari para cezası uygulayan ekipler, balıklara da el koydu.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kastamonu'da küçük avlandığı belirlenen 1152 kilogram balığa el konuldu - Haberler
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