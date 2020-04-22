Kastamonu'da köylerden ilçelere geliş kısıtlanmasına ramazan düzenlemesi Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişleri kısıtlananlara ramazan alışverişi için 2 gün izin verildi.

Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişleri kısıtlananlara ramazan alışverişi için 2 gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda 5 Nisan'da alınan kararlara göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesi için il merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, merkeze bağlı diğer köylerden il merkezine ve ilçelere otomobil ve minibüslerle gelişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Alınan yeni kararla, sosyal mesafe kuralına uymak, toplu taşıma araçlarında maske kullanmak, toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alması koşullarıyla, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde ramazan alışverişi için her evden bir kişinin ilçe merkezlerine seyahatlerinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA