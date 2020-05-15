Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi Kastamonu'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.

Kastamonu'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs

tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe ve il

merkezine, ilçe merkezlerinden de il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA