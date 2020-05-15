Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi
Kastamonu'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.
Kastamonu'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgiler aktarıldı.
Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs
tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe ve il
merkezine, ilçe merkezlerinden de il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA