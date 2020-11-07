Kastamonu'da köyde yangın
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Kastamonu'da köyde yangın

07.11.2020 02:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 02:08
Kastamonu'da köyde yangın

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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