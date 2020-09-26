Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı
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Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı

26.09.2020 21:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:02

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir garaj kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir garaj kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Sırasöğütler köyü Keşkekli Mahallesi'nde köy imamı Lütfi Kerimoğlu'nun kaldığı lojmanda elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Sedat Dingil'in evi ile Mustafa Dağdelen'e ait garaja da sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine gelen Kastamonu ve Taşköprü itfaiyesi ile Kastamonu İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü tankerleriyle yangına müdahele edildi.

Söndürülen yangında imam lojmanı ile Dingil'in evi ve Dağdelen'e ait garaj kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı
Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı
Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı
Son dakika haberi: Köyde çıkan yangında 2 ev, bir garaj yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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