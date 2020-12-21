Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan mahallede karantina sonlandırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün mahallesinde başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 Aralık'ta Aşağıyuva köyü merkezi ve Tığlıoğlu Mahallesi'nin ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde Tığlıoğlu Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Tığlıoğlu Mahallesi'nde karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu