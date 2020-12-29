Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan köyde karantina sonlandırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde başlatılan karantina uygulaması bitirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 Aralık'ta Aşağıyuva köyü merkezi ve Tığlıoğlu Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde köy merkezinde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan 21 Aralık'ta da Tığlıoğlu Mahallesi'nde uygulanan kararantina sonlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu