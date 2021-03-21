Kastamonu'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi
21.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:38
Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kararda, hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu