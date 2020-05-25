Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza
Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
25.05.2020 01:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:25
Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında 6 kişinin yeni tip koranavirüs ( Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.
Haklarında tutanak tutulan vatandaşlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA