Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında 6 kişinin yeni tip koranavirüs ( Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Haklarında tutanak tutulan vatandaşlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA