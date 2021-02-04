Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası uygulandı
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası uygulandı

04.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:18
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası uygulandı

Kastamonu'da son bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'da son bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ocak-4 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 8, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 67 kişiye 135 bin 814 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişi hakkında da TCK'nin 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu, karantina kapsamında yurtlarda kimsenin kalmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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