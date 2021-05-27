Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 73 kişiye para cezası

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 73 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 73 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 20-26 Mayıs'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 1, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 67 kişiye toplam 100 bin 570 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 13 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu