Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 70 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 70 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4-10 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan iki, sigara yasağına uymayan bir, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 138 bin 673 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu, karantina kapsamında yurtlarda kimsenin kalmadığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor