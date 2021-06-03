Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Mayıs 02 Haziran tarihlerindeki denetimlerde, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye toplam 62 bin 540 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan 4 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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