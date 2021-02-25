Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası verildi

25.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:56
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'da son 1 haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son 1 haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 18-24 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 4, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 13, sigara yasağını çiğneyen 1, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye toplam 55 bin 350 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişinin Valilikçe belirlenen yurtta kaldığı, tedbirleri ihlal eden 1 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:02:08. #1.15#
title