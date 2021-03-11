Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi

11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4-10 Mart'taki denetimlerde maske takmayan 8, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişiye toplam 33 bin 919 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin Valilikçe belirlenen yurtta bulunduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere riayet etmeyen 1 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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