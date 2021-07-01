Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası verildi
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası verildiği bildirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24-30 Haziran tarihlerindeki denetimlerde usulüne uygun maske takmamaktan bir, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 18 kişiye toplam 17 bin 343 lira idari ceza uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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