Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-12 Mayıs'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 21, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 101 kişiye toplam 201 bin 148 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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