Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye para cezası

31.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:08
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye para cezası

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişi olmak üzere 110 kişiye 146 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 64 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 13:13:02. #1.15#
title