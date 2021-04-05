Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.

Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.

Kastamonu merkezde bulunan Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Haziran İlkokulu, 9 Haziran Ortaokulu ve Toklukaya Yele İlkokulunda eğitim öğretime 12 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmesini kararlaştırdı.

Okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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