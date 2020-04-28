Kastamonu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki kişi taburcu edildi
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki kişi hastaneden evine uğurlandı.
28.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:50
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki kişi hastaneden evine uğurlandı.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan Hüseyin Aktaş, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan Aktaş, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Aktaş, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA