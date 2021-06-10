Kastamonu'da Kovid-19 karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi
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Kastamonu'da Kovid-19 karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'da Kovid-19 karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin yurda yerleştirildiği bildirildi.

Kastamonu'da karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin yurda yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3-9 Haziran'daki denetimlerde maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 2 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye toplam 33 bin 300 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişinin, Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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