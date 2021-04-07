Kastamonu'da Kovid-19 karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi
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Kastamonu'da Kovid-19 karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da Kovid-19 karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantina ihlali yapan kişi, yurda yerleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantina ihlali yapan kişi, yurda yerleştirildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 2 Nisan'da karantinaya alınan E.Z, evden dışarı çıktı.

İhbar üzerine polis ekipleri tarafından sokakta gezerken yakalanan E.Z'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

E.Z, Kastamonu merkezdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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