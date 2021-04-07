Kastamonu'da Kovid-19 karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantina ihlali yapan kişi, yurda yerleştirildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantina ihlali yapan kişi, yurda yerleştirildi.
Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 2 Nisan'da karantinaya alınan E.Z, evden dışarı çıktı.
İhbar üzerine polis ekipleri tarafından sokakta gezerken yakalanan E.Z'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
E.Z, Kastamonu merkezdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor