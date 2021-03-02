Kastamonu'da Kovid-19 aşı randevusu için ayrı çağrı merkezi oluşturuldu
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Kastamonu'da Kovid-19 aşı randevusu için ayrı çağrı merkezi oluşturuldu

02.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:22
Kastamonu'da Kovid-19 aşı randevusu için ayrı çağrı merkezi oluşturuldu

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar için ayrı çağrı merkezi oluşturuldu.

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar için ayrı çağrı merkezi oluşturuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, aşının hastalıklardan korunmada en başarılı önlemlerden biri olduğu belirtildi.

Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında aşının da hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüzce ülkemizde ilk olarak yeni bir uygulamaya geçilmiştir. MHRS sisteminden randevu almada güçlük çeken vatandaşlarımız için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni bir çağrı merkezi oluşturulmuştur. Kovid-19 aşısı hafta sonları da devlet hastaneleri ve özel hastanelerde randevu almak suretiyle ücretsiz olarak yapılmaktadır."

Aşı randevusu, "0366 6060662" nolu telefon numarasından alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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