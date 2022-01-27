Kastamonu'da Kovid-19 aşı ekibinin 2 metreyi bulan karda zorlu mesaisi - Haberler
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Kastamonu'da Kovid-19 aşı ekibinin 2 metreyi bulan karda zorlu mesaisi

AA, Semih Yüksel - Güncel
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Kastamonu'da Kovid-19 aşı ekibinin 2 metreyi bulan karda zorlu mesaisi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Kovid-19 aşı ekibi, zorlu kış şartlarına rağmen mesailerine devam ediyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Kovid-19 aşı ekibi, zorlu kış şartlarına rağmen mesailerine devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Azdavay Toplum Sağlığı Merkezinin doktor ve sağlık ekibi, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Sada köyünde oturan 92 yaşındaki Safiye İşleyen'in dördüncü doz Kovid-19 aşısı için seferber oldu.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede sıfırın altına düşen soğukta 1 saat süren yolculuğun ardından köyün girişine varan ekip, bir süre yürüyerek İşleyen'in evine ulaştı.

Sağlık ekibini sevinçle karşılayan İşyelen, aşısını yapan sağlık ekibini sobanın yanında ısınmaya davet ederek, teşekkür etti.

AA / Semih Yüksel - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haber

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