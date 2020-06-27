Kastamonu'da Koşmapınar ve Ortasökü köyleri karantinaya alındı
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Kastamonu'da Koşmapınar ve Ortasökü köyleri karantinaya alındı

İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen iki kişinin bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurmaları sonucu yapılan testlerinde Kovid-19 hastalığı tespit edildi.

Kastamonu'da Koşmapınar ve Ortasökü köyleri karantinaya alındı
27.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:50

İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen iki kişinin bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurmaları sonucu yapılan testlerinde Kovid-19 hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Bozkurt ilçesine bağlı Koşmapınar ve Ortasökü köyleri 14 gün süreyle karantinaya alınırken, ilçeye gelen kişilerinde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı açıklandı.

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koşmapınar ve Ortasökü köylerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi. Ayrıca bu köylere il dışından gelecek olanların köye alınmayacağını belirten Kaymakam Akbulak, "Kıymetli Bozkurt halkı. Koşmapınar ve Ortasökü köylerimiz 14 gün sürecek olan bir karantinaya alınmışlardır. Lütfen bu köylere giriş yapmayalım. Dışarıdan gelecek vatandaşlarımızdan 25.06.2020 tarihinde yolculuğa başlamışlarsa direkt evlerine girmek şartıyla köylere girebilirler. Bunun dışındakiler gelirlerse bile köylere giremeyeceklerdir. Arıcılık yapanlar haftada bir kez görevlilerin bilgisi dahilinde arılarına bakmak için girip çıkabilirler" dedi.

İl dışından Bozkurt'a gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Bozkurt'ta 70 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görülmesinin ardından korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla İl dışından gelenlerin Bozkurt ilçesine gelenler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak başkanlığında toplanan Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, "Bozkurt ilçemiz ve köylerimizin genel durumu, beşeri münasebetleri, sosyal ekonomik yapısı, coğrafi yapısı; köyler, mahalleler, apartmanlar, cadde ve sokaklar arası mesafe; yol güzergahları, alış veriş alışkanlıkları, komşuluk ve akrabalık ilişkileri gibi yerel, kendine özgü durumları da göz önünde bulundurmak sureti ile söz konusu pandeminin ilçemizde yayılmasının önüne geçebilmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Karar gereği, sosyal izolasyonu azami seviyeye çıkarmak, fiziksel teması asgari seviyede tutmak amacıyla ilçemiz merkez ve köylerine diğer illerden gelen vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süre ile kendi evlerinde karantina altına alınmasına karar verildi" denildi.

Kaymakam Akbulak'tan karantina açıklaması

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, İl dışından Bozkurt'a geleceklere uygulanacak olan 14 gün karantina kararına açıklık getirdi.

Kaymakam Akbulak, yaptığı açıklamada, "İl dışından ilçemize gelişlerde hiç bir sınırlama olmaksızın gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca izlenecek, takip edilecek. Bu süre zarfında eş dost akraba komşu ziyareti sınırlandırılacak. Kendi evinizde bahçenizde tarlanızda rahatça çalışabilirsiniz. İl dışından gelip yolcu yada yakınını bırakıp gidecek olanlara bir kısıtlama söz konusu değildir. Buraya tatil için gelen vatandaşlarımız bu uygulamadan mağdur olmasın diye geldikleri yerleşim birimi karantinada değil ise kendilerini izole etmek ve azami ölçüde kurallara riayet etmek kaydıyla tatillerini yapabilirler. Alınan bu kararlar günlük olarak gözden geçirilecek ve tekrar değerlendirilecektir. Vaka sayısındaki artış/ düşüş durumuna bakılacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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