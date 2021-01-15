Kastamonu'da koruma altındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılara ceza
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Kastamonu'da koruma altındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılara ceza

15.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:22
Kastamonu'da koruma altındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılara ceza

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde koruma altındaki kızıl geyiği avlarken suçüstü yakalanan 2 kaçak avcıya toplam 27 bin 101 lira ceza kesildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde koruma altındaki kızıl geyiği avlarken suçüstü yakalanan 2 kaçak avcıya toplam 27 bin 101 lira ceza kesildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, ilçe dışından gelerek ormanlık alanda koruma altındaki türlerden 7 yaşındaki erkek kızıl geyiği vuran 2 kişinin kolluk görevlilerince suçüstü yakalandığını belirtti.

Kaçak avcıların yakalanmasında gösterdikleri başarıdan dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelini tebrik eden Pişkin, şunları kaydetti:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu'na ve 2020-2021 Merkez Av Komisyonu Kararlarına muhalefet etmekten kişi başı 2 bin 267 lira idari para cezası ile öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak da 22 bin 567 lira para cezası uygulandı. Ayrıca bu kişilere ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu. Bu konuda denetimler artarak devam edecek. Kaçak ve bilinçsizce avlanmak bir doğa katliamıdır. Özellikle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını ve yaban hayatını korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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