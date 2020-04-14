Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası uygulandı Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 55 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 55 kişiye para cezası verildi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Açıkgöz, mücadele kapsamında ilçede şu ana kadar alınan tedbirlere uymayan 55 kişiye 82 bin 710 lira ceza uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA