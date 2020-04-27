Kastamonu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi hastaneden evine uğurlandı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi hastaneden evine uğurlandı.

Koronavirüs testleri bir süre önce pozitif çıkan İsmail ve eşi Hikmet Oymak Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan kişiler sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

İsmail Oymak, yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İsmail ve Hikmet Oymak çifti, görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.

Kaynak: AA