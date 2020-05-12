Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor
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Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu'da, Kastamonu Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadelede 77 gündür sahada mücadele veriyor.

Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor
12.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:14

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu'da, Kastamonu Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadelede 77 gündür sahada mücadele veriyor.

Korona virüsle mücadelesini 26 Şubat tarihinden beri sürdüren Kastamonu Belediyesi, süreçte 155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaparak, 11 bin ihtiyaç sahibine ulaştı. Çalışmalar kapsamında tüm kurumların, STK'ların, eczanelerin, aile sağlığı merkezlerinin, tüm mahalle ve sokakların dezenfekte çalışmasını ise tamamladı. Türkiye'nin dezenfekte çalışmalarına başlayan ilk belediye olan Kastamonu Belediyesi'nin bu çalışmalarda 140 ton dezenfektanlı su kullandığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İşin içinde sağlık olduğunda tasarruf olmaz. Sağlık çalışanlarının, yaşlıların, esnafın, ihtiyaç sahiplerinin, gençlerimizin kısaca tüm Kastamonu'nun yanında olmak için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız ve sahada olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Dezenfekte çalışmalarına Türkiye'de ilk başlayan belediyeyiz"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Dünya'da korona virüs salgını başladığında, salgının ülkemizde ve ilimizde de görülme ihtimali üzerine birim müdürlerimizle bir toplantı yaptık. Bunun akabinde 26 Şubat'ta Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz başta olmak üzere Özel Halk Otobüslerimiz, duraklar ve o dönem açık olmasından ötürü okullarımızda ve camilerimizde hızla dezenfekte çalışmasını başlattık. Türkiye'de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyeyiz. Mahalle ve sokakların dezenfekte ve temizliği için ilk etapta bin 400 litre dezenfektan aldık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak elde ettiğimiz dezenfektanlı su ile gerekli temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı Bu güne kadar 140 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu'nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. İkinci etap dezenfekte çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte" diye konuştu.

"155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptık"

155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Korona virüs ile mücadelede bugüne kadar 155bin ücretsiz maske dağıttık. Günde 3 bin maske dağıtımına devam ediyoruz. Pazar yerlerimizde maske dağıtımımız sürüyor. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maskelerini evlerine bırakıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız Belediye Hizmet binamızdan, su tahsilat noktalarımızdan ve Kuzeykent Hizmet Binamızdan maske talebinde bulunabilirler. Biz öncü bir belediyeyiz. Dezenfekte çalışmalarını başlattığımızda Türkiye'de korona virüs salgını yoktu. Herkes ne yapacağını düşünürken biz ekiplerimizle önlem almaya başladık. Tedbir var panik yok dedik. Bugün geldiğimiz nokta el birliğiyle gelinen bir noktadır. Sağlık çalışanlarımız ileriye dönük umut veren son verilerin kahramanlarıdır. Ardından ekiplerimiz bu mücadeleye verdiği destekle takdiri hak etmiştir. Evde kalarak ve tüm tedbirlere uyarak mücadeleye destek veren her vatandaşımız alkışı hak etmiştir" şeklinde konuştu.

"Rehavet tüm emekleri yok edebilir"

Korona virüsün tam anlamıyla bitmiş olmadığını ifade eden Vidinlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüs henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Bazı kısıtlamalar kaldırılmış veya gevşetilmiş olabilir. Sağlık Bakanlığımız düşüş trendinde olduğumuzu gösteren verileri açıklamış olabilir. Burada uzun süreli büyük bir emek var. Bu bizi rehavete sevk etmemeli. Aksine mücadelede zafere ulaşmak adına tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Oluşacak bir rehavet tüm emekleri yok edebilir. Lütfen daha dikkatli olalım. Tüm tedbirlere uyalım. Evde kalalım, hayatı sevdiklerimizle yaşayalım. Covid-19 ile mücadelede hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele ediyor. Bizler onlara daima minnettarız. Salgının başlamasıyla birlikte Kastamonu'da önemli bir uygulama başlattık. Sağlık çalışanlarımıza tahsisli 20 servis aracı belirledik. Bu araçlar sağlık çalışanlarımızı sabah alıyor, akşam evlerine bırakıyor. Onların bizler için yaptıklarının yanında bizim yaptığımızın tabi ki lafı olmaz. Bizler sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların daima yanında olacağız, hizmetinde olacağız."

"11 bin kişiye yardım ulaştırdık"

"65 yaşında olup evinden çıkamayan vatandaşlarımız var. Yine bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız var. Evlerine gidemeyen öğrencilerimiz var. İşten çıkartılan kardeşlerimiz var. Esnaf olup dükkanını açamayan kardeşlerimiz var. Bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 11 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Kastamonu Belediyesi olarak gıda desteği sağladık. Kastamonu'nun Belediyesiz ve Kastamonu'nun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda cefakarca çalışan tüm ekibimizi de tebrik ediyorum." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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