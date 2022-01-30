Kastamonu'da korkutan yangın - Haberler
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Kastamonu'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da bir inşaatın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

HANÖNÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir inşaatın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir inşaat firmasının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatıda hasar oluştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Hanönü, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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