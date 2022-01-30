Kastamonu'da korkutan yangın

HANÖNÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir inşaatın bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir inşaat firmasının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatıda hasar oluştu. - KASTAMONU