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Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce ilçede etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çekmek için sokağa çıkan İmran B'ye, 5 sokak köpeği saldırdı. Köpeklerden kurtulamayan İmran B'nin yardımına o sırada bölgede çalışan belediye temizlik personeli yetişti.

Köpeklerden kurtarılan İmran B, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzünde oluşan yaralar nedeniyle ameliyata alınan İmran B'nin başı ve yüzüne 12 dikiş atıldı.

Tedavisi tamamlanan İmran B, taburcu edildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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