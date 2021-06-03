Kastamonu'da köpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına yansıdı
Kastamonu'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti.
Kastamonu'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, Yalçın Caddesi'nde kaldırımda yürüyen köpek, trafik ışığının yayalara yeşil yanmasının ardından diğer insanlarla yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçti.
Yolun karşısındaki kaldırıma çıkan köpek, daha sonra yürüyerek görüntüden çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor