Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı
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Kastamonu

Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı Kastamonu'ya dışarıdan gelen kişiler, 15 gün otellerde karantinaya alınacak Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği Kastamonu'ya dışından gelen kişiler 15 gün boyunca il ya da ilçelerdeki otellerde karantina altına alınacak.

26.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:12
Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu'ya dışarıdan gelen kişiler, 15 gün otellerde karantinaya alınacak

KASTAMONU - Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği Kastamonu'ya dışından gelen kişiler 15 gün boyunca il ya da ilçelerdeki otellerde karantina altına alınacak.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşların barınma ve çalışma alanlarının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol edilmesi, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının sağlanması tavsiye edildi.

Komşu, akraba gibi aile ziyaretlerinin zorunlu olmadıkça yapılmaması tavsiyesinde bulunan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, ayrıca başka yerleşim yerinden köylere gelen kişilerin muhtarlıklar tarafından boş bir eve yerleştirilmesine ve 15 gün süreyle insanlarla temas kurmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının ise muhtarlıklarca bedeli gelen kişiler tarafından ödenmek kaydıyla karşılanmasına karar verdi.

İl merkezine dışarıdan gelenlerin ise bedeli kendisi tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle otellerde konaklamaları, bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve süre dolmadan ziyaret gerçekleşmelerinin yasaklanmasının kararlaştırıldığı İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınlarınca kapıdan vermek kaydıyla karşılanmasını kararlaştırdı. Ayrı kararda bu kişilerle aynı adreste ikamet edenlerden çalışma gibi nedenlerle dışarıyla teması olanların hane içinde sosyal mesafeleri korumaları tavsiye edildi.

İl Genel Meclisinin nisan, mayıs ve haziran ayındaki toplantıları ertelendi, olağanüstü toplantı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda buna sağlık tedbirleri alınarak izin verileceği kaydedildi.

Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı

Kaynak: İHA

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Kastamonu'da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı

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