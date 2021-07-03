Kastamonu'da KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Yukarıdikmen köyünde ikamet eden M.T. (65), bir süre önce kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen M.T, ardından Ankara'ya sevk edildi.

M.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar