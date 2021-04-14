Kastamonu'da kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf tutulanların zaman ve güzergah dışına çıkmaları durumunda idari ve adli yaptırım uygulanacak.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf tutulanların zaman ve güzergah dışına çıkmaları durumunda idari ve adli yaptırım uygulanacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında toplanarak, "Kısmi Kapanma Tedbirleri" konusunda bir dizi karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğin sağlanması amacıyla bu işlerle uğraşan kişiler ve yerlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Kısıtlamadan muaf olanların zaman ve güzergahın dışında çıkmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyet İçişleri Bakanlığının 20799 sayılı genelgesinde açıkça belirtilmiştir. Muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup aksi durumda muafiyeti kötüye kullanım olarak görülerek adli ve idari yaptırımlara konu edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:38:30. #1.16#

title