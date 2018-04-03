Kastamonu'da Kırık Barajı İnşaatı Devam Ediyor

Kastamonu'da Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından Kırık Barajı inşaatı devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kırık Barajı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Şu ana kadar yaklaşık yüzde 6 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın hizmete alınmasıyla 92 bin 270 dekar zirai arazi suyla buluşturulacak. Ayrıca yılda 13.82 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Sağ sahil sıyırma kazıları ve derivasyon tüneli kazı ve destekleme imalatları devam eden projenin sağ sahilinde şimdiye kadar yaklaşık 700 bin metreküp kazı yapıldı.

Ülke ekonomisine yılda 70 milyon lira katkı sağlanacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak Kastamonu'ya çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnşasına devam ettiğimiz ve 2021 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz Kırık Barajı ile 92.270 dekar ziraiyi suyla buluşturarak ülke ekonomisine yılda 70 milyon lira katkı sağlayacağız. Yine aynı baraj ile yılda 13.82 milyon metreküp içme suyu temin ederek Kastamonu'nun 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacağız. Tesis için 156 milyon 380 bin lira tutarında harcama yapacağız." - KASTAMONU