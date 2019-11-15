Kastamonu'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

15.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:00

Kastamonu'da, 40 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Valilik himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Milli mücadelenin kurtuluş savaşıyla bitmediğini söyledi.

Emperyalist ülkelerin planlarının bitmediğini vurgulayan Karadeniz, "O zaman Lozan anlaşması ile alabileceklerimizi almamız gerekenleri aldık ama onlar, yani emperyalist ülkeler verdiklerini kendilerince vermiş saymadılar. Onlar onu o şartlarda vermek zorunda kaldıkları için verdiler ama bir gün geri alma beklentileri bitmedi." dedi.

Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davalarından biri olduğunu söyleyen Karadeniz, şöyle devam etti:

"1974 yılında yapılan barış harekatı sadece oradaki soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesi, özgürlük mücadelesi değildi. Ebetteki onların bağımsızlığı ve özgürlüğü açısından bu mücadelenin verilmesi gerekiyordu ama bu aynı zamanda Türkiye'yi çevreleyen bu şer hattına karşı ayrı bir direnç noktası oluşturma mücadelesiydi. Tıpkı bugün barış pınarı hareketi ile oluşturulmaya çalışılan güvenlik koridorunda olduğu gibi."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Savaş da bundan önce 133 gaziye madalya verildiğini hatırlatarak, "Bu törende de 40 gazimize daha madalya vereceğiz. Vatanı, milleti için şahadete yürüyenlerinin evlatlarıyız. Bizler şehit olmanın önemini biliyoruz. Şehit olmak için yola çıkıp, gazi olmanın önemini biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere madalyaları takdim edildi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan ve Vedat Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA