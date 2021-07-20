Kastamonu'da "kedi dostu" esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu
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Kastamonu'da "kedi dostu" esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu

Kastamonu'da 'kedi dostu' esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Kültür Sanat

Kastamonu'da esnaflık yapan Tansu Yeşiltepe, dükkanının deposunda bir köşeyi sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü.

Kastamonu'da esnaflık yapan Tansu Yeşiltepe, dükkanının deposunda bir köşeyi sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü.

Belediye Caddesi'nde eşarp dükkanı işleten Tansu Yeşiltepe, bakıma muhtaç sokak kedilerini iş yerinde oluşturduğu köşede rehabilite ediyor.

Su ve mama kaplarıyla oyuncakların bulunduğu bölümde, sevimli konuklarını ağırlayan Yeşiltepe, iş stresini kedilerle oynayarak gideriyor.

Yeşiltepe, AA muhabirine, aslen Ordulu olduğunu, bir mağaza açarak 1,5 yıl önce Kastamonu'ya yerleştiğini söyledi.

İş yerinin etrafında gezerken bakıma muhtaç, hasta, hatta şiddete maruz kalan kediler gördüğünü ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getiren Yeşiltepe, "Bu konuda ne yapabilirim?" diye düşünmeye başladığını belirtti.

Bir süre sonra iş yerinin alt katında bulunan deponun 20 metrekarelik bölümünü kediler için ayırdığını anlatan Yeşiltepe, "Paletlerle, halıyla döşeyip kediler için sıcak bir yuva haline getirdim. Her gün yanlarına geliyorum. Sabah, öğle ve akşam beslenmelerini takip ediyorum, bakımlarını yapıyorum. Hasta hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyorum. İyileşen kedileri ücretsiz sahiplendiriyorum. İnsanlardan Allah rızası için kedilere bakmalarını istiyorum. Mevcut yavrulara da burası sıcak bir yuva oluyor." ifadelerini kullandı.

Kedilerin de yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Yeşiltepe, şunları kaydetti:

"Onların yanında rahatlıyorum. Stresli veya kızgın olduğumda yanlarına iniyorum, stresimi alıyorlar. Biri kafamda, biri kucağımda, biri kolumda rahatlıyorum. Kedi yuvamıza 2021 yılı içinde 120 kedi girişi oldu. Bunların içinde 5'ini kaybettik ama diğerlerine sağlıklı şekilde baktık. 80'ini sahiplendirdik. Sahiplendirdiklerimin de takibini yapıyorum. Bazılarını da kısırlaştırdıktan sonra serbest bırakıyorum. Şu an 25 civarında kedi var. Yeni gelen kediler için karantina bölümü ayırdım. Doğum yapanlar, hastalar ve yeni gelenleri karantina bölgesine alıyorum. Sağlık sorunları yoksa bir süre sonra diğerlerinin yanına bırakıyorum."

Kastamonu'da 'kedi dostu' esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu
Kastamonu'da 'kedi dostu' esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu
Kastamonu'da 'kedi dostu' esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu
Kastamonu'da 'kedi dostu' esnaf, deposunda can dostları için yuva kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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