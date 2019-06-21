Kastamonu'da kayıp kişi ölü bulundu

Kastamonu'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA