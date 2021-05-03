Kastamonu'da kayınpederini tüfekle vurarak öldüren kadın tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayınpederini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayınpederini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kayınpederi Mevlüt O'yu öldüren F.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yıldızalan köyünde 1 Mayıs'ta F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıkmış, F.O. tüfekle kayınpederini öldürmüştü. F.O, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu