Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki kadını aramak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki kadını aramak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İlçeye bağlı Beldeğirmen köyünde yaşayan Ümmühan Göçmen, cumartesi günü kestane toplamak için evinden ayrıldı. Göçmen'in dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor