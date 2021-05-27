Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
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Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ün bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topçu köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Kök'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin katılımıyla Kök'ü arama çalışması başlatıldı.

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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